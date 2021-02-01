В одном из водохранилищ Симферополя практически закончилась вода

В одном из водохранилищ Симферополя из-за засухи заканчивается вода. Столица Крыма перешла на воду из скважин, заявил гендиректор государственного унитарного предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.

Напомним, Симферополь и ближайшие населенные пункты продолжают получать воду по графикам, которые ввели в августе.

По оценке гендиректора "Воды Крыма", республика "находится в диком дефиците воды", пишет "Интерфакс".

На прошлой неделе заработал магистральный водовод Веселое-Дзержинское для подачи воды в ряд районов Симферополя, сообщил Баженов. Однако его пришлось остановить из-за повреждений.

"Задача - за два дня его восстановить, иначе я выработаю воду с Симферопольского водохранилища практически окончательно", - сказал руководитель "Воды Крыма".

Ранее правительство разработало и приняло план по обеспечению Крыма и Севастополя водой. В плане 14 пунктов, он рассчитан до 2024 года. Стоимость его составит 48 млрд руб., часть из которых была выделена уже на прошлой неделе. Большой изъян проекта в том, что он не решит проблему водоснабжения полуострова навсегда – только до тех пор, пока и дополнительных 309 тыс. кубометров воды в сутки не перестанет хватать. А это может произойти: с 2014 года население Севастополя, например, увеличилось больше чем на 100 тысяч.