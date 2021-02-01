Тюменский подросток, сбивший на авто 13-летнего мальчика, выплатит пострадавшему 200 тысяч рублей

Семья несовершеннолетнего тюменца, виновного в ДТП с участием 13-летнего мальчика, выплатит пострадавшим еще 200 тыс. руб. Судебный процесс произошел в феврале прошлого года. Тогда мать нарушителя выплатила в счет возмещения 200 тыс. руб., однако матери пострадавшего данная сумма показалась несоразмерной причиненному вреду.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, инцидент произошел 6 октября 2019 г. Тогда еще 16 летний подросток на автомобиле ВАЗ 21099 сбил мальчика на пешеходном переходе. Ребенок переходил дорогу на зеленый сигнал светофора и в результате аварии получил тяжкий вид здоровью.

Несовершеннолетний водитель решением Ленинского районного суда Тюмени был приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Также ему на 2,6 года запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Мать потерпевшего не согласилась с заключением суда о возмещении морального вреда семьей виновника ДТП, она обратилась в суд с иском в интересах сына и в своих интересах, поскольку перенесла моральные страдания, переживая за ребенка. В соответствии со ст.45 Гражданского процессуального кодекса РФ, прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью. Рассмотрев дело, суд принял решение о взыскании с несовершеннолетнего в пользу пострадавшего возмещения морального вреда на сумму в 170 тыс. руб., а его матери - 30 тыс. руб.