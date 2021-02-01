Тюменский подросток, сбивший на авто 13-летнего мальчика, выплатит пострадавшему 200 тысяч рублей

01 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про памятник Александру II в Челябинске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Тюменская область
суд, судья, судебное заседание, молоток, судебный молоток (2017) | Фото: verywell.com

Тюменский подросток, сбивший на авто 13-летнего мальчика, выплатит пострадавшему 200 тысяч рублей

Семья несовершеннолетнего тюменца, виновного в ДТП с участием 13-летнего мальчика, выплатит пострадавшим еще 200 тыс. руб. Судебный процесс произошел в феврале прошлого года. Тогда мать нарушителя выплатила в счет возмещения 200 тыс. руб., однако матери пострадавшего данная сумма показалась несоразмерной причиненному вреду.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, инцидент произошел 6 октября 2019 г. Тогда еще 16 летний подросток на автомобиле ВАЗ 21099 сбил мальчика на пешеходном переходе. Ребенок переходил дорогу на зеленый сигнал светофора и в результате аварии получил тяжкий вид здоровью.

Несовершеннолетний водитель решением Ленинского районного суда Тюмени был приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Также ему на 2,6 года запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Мать потерпевшего не согласилась с заключением суда о возмещении морального вреда семьей виновника ДТП, она обратилась в суд с иском в интересах сына и в своих интересах, поскольку перенесла моральные страдания, переживая за ребенка. В соответствии со ст.45 Гражданского процессуального кодекса РФ, прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью. Рассмотрев дело, суд принял решение о взыскании с несовершеннолетнего в пользу пострадавшего возмещения морального вреда на сумму в 170 тыс. руб., а его матери - 30 тыс. руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Тюменский подросток, сбивший на авто 13-летнего мальчика, выплатит пострадавшему 200 тысяч рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ДТП, подросток, штраф, несовершеннолетний, Тюмень



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети