01 Февраля 2021
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ПМЭФ, пленарное заседание, Виктор Вексельберг (2017) | Фото: forumspb.com

Вексельберг пожаловался на санкции – на иностранных счетах заморозили больше $1,5 миллиарда

Виктор Вексельберг рассказал, сколько средств оказалось заморожено на его иностранных счетах из-за введения персональных санкций правительством США.

Оказалось, это более $1,5 млрд.

"И воспользоваться ими (деньгами на замороженных счетах – прим. ред.) можно только с разрешения Минфина США. Его, правда, не дают. Даже не разрешили на благотворительные цели, на борьбу с пандемией ничего дать, хотя речь шла об относительно небольших суммах — несколько миллионов, которые я хотел направить на помощь в борьбе с коронавирусом в Европе. Это стало для меня очередным откровением. Как можно не разрешить дать деньги нуждающимся в такое сложное время?" – пожаловался миллиардер в интервью Forbes Россия.

По словам Вексельберга, санкции повлекли убытки, из-за которых, в свою очередь, пришлось отказаться от многих благотворительных проектов уже внутри России: "За границей все проекты вообще закрылись, а в России наши возможности существенно уменьшились. Мы поддерживали и Большой, и Мариинский театры, различные музейные проекты, многочисленные благотворительные фонды. Но сейчас из-за санкций финансирование многих проектов пришлось, увы, прекратить".

Вексельберг, по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), занимает сейчас десятое место среди российских миллиардеров по размеру состояния (всего в рейтинге 23 россиянина). РИА Новости указывают, что в январе Вексельбергу удалось увеличить свое состояние на $126 млн, сейчас он "стоит" $16,2 млрд.

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Вексельберг пожаловался на санкции – на иностранных счетах заморозили больше $1,5 миллиарда

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Теги: виктор вексельберг, санкции, заморозка счетов, состояние, благотворительность



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