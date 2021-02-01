В Челябинске два человека отправлены под арест за организацию и участие в несанкционированной акции

В Челябинске двух человек привлекли к административной ответственности за организацию и участие в несанкционированной акции 31 января.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального районного суда, 30 и 31 января суд рассмотрел два дела об административных правонарушениях в отношении участников несанкционированной акции.

30 января было рассмотрено дело в отношении организатора несанкционированной акции. Он признан виновным по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на трое суток.

31 января одного участника акции привлекли к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. Ему назначен административный арест на семь суток.

Напомним, 31 января в Челябинске прошла не согласованная акция сторонников Навального. По данным омбудсмена Юлии Сударенко, на несанкционированном шествии были задержаны 128 человек, из них 16 – несовершеннолетние. После акции протеста возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 267 УК (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения).