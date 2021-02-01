Капитана ФСБ нашли мертвым в частном доме в Подмосковье

В частном коттедже в Подмосковье обнаружено тело капитана ФСБ с пулевым ранением головы.

О гибели 36-летнего офицера стало известно от его знакомого, передает ТАСС. Мужчина сам позвонил в правоохранительные органы и сообщил, что вместе с погибшим отдыхал в поселке Заповедник.

Друзья выпивали, а затем решили пострелять из травматического пистолета. Приятель погибшего рассказал о том, что в какой-то момент он услышал очередной выстрел позади себя и повернувшись, увидел своего друга, который лежал на земле с простреленной головой.

На месте ЧП изъяты два пистолета и служебное удостоверение погибшего. Назначены экспертизы.

Напомним, 21 декабря во дворе дома в Москве был найден мертвым 38-летний подполковник ФСО, заместитель начальника отделения. Мужчина оставил записку.

30 ноября стало известно о возможном самоубийстве сотрудника ФСО на территории Кремля. При этом была опровергнута информация о том, что мужчина служил в подразделении, отвечающем за личную охрану президента.