"Публичность - это шоу". Закрытию "мэрского" конкурса в Екатеринбурге дали объяснение

Советник губернатора Свердловской области Игорь Рубцов высказался за непубличность конкурса на пост главы Екатеринбурга. Как сообщил Рубцов корреспонденту Накануне.RU, открытость создает "нездоровое шоу".

"Категоричное требование публичности - это потребность шоу. 44 участника конкурса говорят, что заявиться может любой. Вы тоже можете заявиться. А вот вы можете доказать, что ваши идеи интереснее, чем у Алексея Орлова? Вы нормальный, здравый человек и говорите по-русски. Но вы не предлагаете новые здравые идеи. Вы обсуждаете то, что делают другие. Поэтому рекомендую вам заявиться и потом говорить об условиях. Это точно так же, как жаловаться в институте, если вы учились, что вы двойку получили, но не знаете материала", - объяснил Рубцов.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге начались собеседования с кандидатами на пост главы города. Итоговый список претендентов составляет 43 человека. Конкурсная комиссия будет в течение трех дней заслушивать их выступления. Однако представление программ кандидатов будет проходить за закрытыми дверями.

В списке кандидатов значится и врио градоначальника Алексей Орлов, который за неполный месяц работы в должности получил два прокурорских представления - за плохую уборку дорог от снега и за замерзающих детсадовцев.