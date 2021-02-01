В Каменске-Уральском легковушка на полной скорости врезалась в КамАЗ

В Каменске-Уральском произошло ДТП с участием легкового автомобиля "Lada Priora", который на полной скорости врезался в КамАЗ. В результате инцидента погибла 19-летняя пассажирка легкового авто. Еще четверо госпитализированы.

Трагедия произошла 28 января, сообщает подписчик группы ВКонтакте "Типичный Екатеринбург". Согласно предварительным данным, водитель большегруза поворачивал налево в сторону АЗС и не уступил дорогу "Приоре". Однако причина, по которой легковое авто двигалось с такой скоростью, остается неизвестной.

На момент публикации не удалось оперативно получить комментарий сотрудников ГИБДД по региону.