01 Февраля 2021
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Политика За рубежом
Государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи (2021) | Фото: wikipedia.org

Жителей Мьянмы призвали сопротивляться перевороту

Аун Сан Су Чжи призвала народ Мьянмы выступить против военного переворота и начать акции гражданского неповиновения.

Дочь одного из основателей генерала Аун Сана сделала политическую карьеру во многом на противостоянии военной хунте. 15 лет Аун Сан Су Чжи провела под домашним арестом, и сейчас является очень авторитетным политиком как в силу возраста, так и из-за международного признания - в начале девяностых годов она получила Нобелевскую премию мира. В последнее время Аун Сан Су Чжи занимала должность Государственного советника, но сегодня утром в ходе военного переворота вновь оказалась под домашним арестом.

"Действия армии совершенно не учитывают продолжающуюся пандемию Covid-19 и просто вернут страну к военной диктатуре", - приводит её слова портал Myanmar Now.

Оппозиционный деятель, бывший офицер Винь Тхэин назвал переворот следствием "личных амбиций" главнокомандующего, но разъяснил, что Аун Сан Су Чжи призывает к ненасильственным действиям - гражданскому неповиновению и отказу от сотрудничества с новыми властями.

Ранее военные, недовольные итогом парламентских выборов, объявили о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Они заявляют, что по прошествии этого времени должно состояться новое голосование.

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Жителей Мьянмы призвали сопротивляться перевороту

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Теги: Мьянма, переворот



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Ранее 01.02.2021 08:13 Мск В Мьянме произошёл государственный переворот

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