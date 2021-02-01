Китай запретил гаджеты в школах

В начальной и средней школе Китая отныне запрещено использование мобильных телефонов и прочих устройств. Указ об этом издало Министерство образования КНР, сообщает "Парламентская газета".

Ведомство подчеркивает, что пользование мобильной связью и мобильным интернетом снижает успеваемость детей. И для защиты их психического и физического здоровья, а также создания условий для полноценной учебы в школе решено ввести новые правила для использования телефонов в школах.

Главным из них является запрет на пронос и использование мобильных телефонов в учебные заведения. Для тех учеников, которым по объективным причинам требуется иметь при себе телефон, родители пишут письменное заявление, которое рассматривается в индивидуальном порядке. Однако даже если будет дано согласие на пронос телефона, то все равно иметь его на уроке запрещено.

При этом все школы должны обеспечить возможность для экстренной связи с родителями. А учителя должны организовать работу таким образом, чтобы ученикам телефон был не нужен.

Также в школах будут организованы специальные занятия, направленные на снижение зависимости учеников от телефонов и приучение обходиться без гаджетов. Учителям предписано проводить разъяснительную работу с родителями, чтобы они с понимаением отнеслись к этой мере.

В России еще в 2019 году было предложено запретить гаджеты в школах. Однако в 2020 году на фоне пандемии коронавируса власти ввели новые СанПиНы, которые, напротив, в несколько раз увеличивают максимальное время работы школьников с электронными средствами в течение дня. По новым правилам, уже для перковоклассников компьютер можно использовать до 20 минут на каждом уроке, а вот число таких уроков ограничено только общей допустимой учебной нагрузкой на ребенка . То есть влияние компьютеров и планшетов на зрение детей полностью игнорируется.

Экс-министр просвещения Ольга Васильева недавно отмечала, что привязанность к гаджетам крайне негативно влияет на обучение: у учеников рассеивается сознание, исчезает концентрация мысли, способность самостоятельно думать, ставить цели, заглядывать вперед. Она привела в пример Францию, которая запретила гаджеты в школах, после чего там улучшилась успеваемость. И это не ограничение свободы, а элементарное требование к обучению.