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Экономика В России
(2004) |

Рост цен на морские перевозки грузов объяснили отложенным спросом

Северный морской путь на фоне роста цен на доставку грузов морем не станет альтернативой нынешним маршрутам.

Напомним, по данным экспертов, к концу 2020 г. стоимость морских перевозок выросла примерно до $9 тыс. с $1,5 тыс. за контейнер. Дефицит контейнеров и судов возник сначала на направлении США-Китай в ноябре прошлого года после президентских выборов в Америке. Кроме того, Китай ввел дополнительные требования оформления грузов для ввоза в страну, что значительно увеличивает срок поставки товаров. Следствием этого может стать то, что на 10-15% подорожают новые партий габаритных импортных товаров. На 10-20% может подорожать весенняя и летняя обувь.

Эксперты отмечают, что сейчас контейнеры возят через Суэцкий канал или вокруг Африки, это зависит от цены на топливо, которое, к слову, в мире дороже не становится. Альтернатива в виде Северного морского пути (СМП) перевозчиками пока не рассматривается.

"По Северному морскому пути такие грузы не доставляют. По нему возят сжиженный природный газ, углеводороды, прежде всего, из "Ямал СПГ", других проектов. Там даже рыбу не возят. Контейнеровозы по СПМ не ходят, а если пойдут, то в перспективе. Северный морской путь ведь позволяет лишь сократить сроки. Так что если контейнеры и поплывут по Северному морскому пути, то в июне-октябре – сейчас корабли там должны сопровождать ледоколы", - сказал Накануне.RU аналитик Финансового университета Игорь Юшков.

Большую часть 2020 г. мир лихорадило, а потом, когда страны "очухались", товары стало возможно доставлять, с этим, по мнению эксперта, и связан возникший дефицит контейнеров.

"Возможно, возник отложенный спрос, много желающих хотят что-то доставить или вывезти. Как только нормализуется международная торговля, будет доставлено то, что не привезли во время жёстких ограничений, и тогда цена на перевозки нормализуется", - сказал Игорь Юшков.

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Рост цен на морские перевозки грузов объяснили отложенным спросом

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Теги: цены, бытовая техника, обувь, мебель



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