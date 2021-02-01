01 Февраля 2021
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правосудие суд фемида приговор (2011) | Фото: Накануне.ru

Путин предложил рассмотреть возможность создания в России суда по правам человека

В России может появиться суд по правам человека. Рассмотреть возможность создания такого суда поручено председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву и главе Минюста Константину Чуйченко. Поручение президент дал по итогам заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека в декабре 2020 года, перечень поручений опубликован на сайте Кремля. Там же говорится, что предложения Путин ждет к 1 июня 2021 года.

А уже к 1 мая полпреды президента в федеральных округах и совет по правам человека при главе государства должны принять меры по обеспечению прав журналистов в регионах – это тоже есть в списке поручений.

Еще одно поручение, касающееся судебной и правоприменительной практики – проанализировать применение статьи 280 УК РФ ("публичные призывы к экстремистской деятельности"). Президент предлагает рассмотреть возможность введения административной преюдиции по этой статье. Разобраться в вопросе поручено Лебедеву и генпрокурору Игорю Краснову в срок до 1 июня.

Кстати, Краснову еще поручили провести проверку жалоб, которые члены СПЧ направили президенту – они касаются докладов о незаконном воздействии на фигурантов уголовных дел (речь, в частности, о пытках).

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Путин предложил рассмотреть возможность создания в России суда по правам человека

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Теги: совет по правам человека, суд по правам человека, владимир путин, игорь краснов, верховный суд



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