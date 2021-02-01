За последние сутки в России выявлено 17 648 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Это наименьший показатель с конца октября 2020 года. Из них 10,0% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 437 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 18 169 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 868 087 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 73 619 летальных исходов, выздоровело 3 318 173 человека.