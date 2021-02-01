В России выявлено 17 648 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 17 648 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Это наименьший показатель с конца октября 2020 года. Из них 10,0% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 437 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 18 169 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 868 087 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 73 619 летальных исходов, выздоровело 3 318 173 человека.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 2037
Санкт-Петербург - 1842
Московская область - 1068
Нижегородская область - 468
Воронежская область - 373
Ростовская область - 372
Свердловская область - 348
Красноярский край - 305
Самарская область - 305
Вологодская область - 285
Пермский край - 284
Челябинская область - 280
Хабаровский край - 273
Иркутская область - 261
Саратовская область - 243
Архангельская область - 242
Волгоградская область - 237
Республика Карелия - 235
Ставропольский край - 227
Пензенская область - 220
Ленинградская область - 216
Приморский край - 210
Забайкальский край - 207
Тверская область - 193
Ярославская область – 186
Калининградская область - 184
Смоленская область - 182
Ханты-Мансийский автономный округ - 182
Алтайский край - 180
Краснодарский край - 180
Ульяновская область - 179
Курская область - 176
Брянская область - 174
Омская область - 174
Тульская область - 172
Кировская область - 170
Ивановская область - 169
Астраханская область - 169
Белгородская область - 169
Псковская область - 165
Республика Башкортостан - 165
Орловская область - 163
Мурманская область - 160
Оренбургская область - 160
Республика Крым - 156
Республика Бурятия - 152
Тамбовская область - 151
Владимирская область - 151
Калужская область - 149
Липецкая область - 149
Новгородская область - 147
Тюменская область - 140
Республика Коми - 135
Новосибирская область - 134
Удмуртская Республика - 124
Республика Саха (Якутия) - 115
Рязанская область - 107
Севастополь - 101
Кемеровская область - 99
Республика Дагестан - 98
Курганская область - 95
Томская область - 88
Кабардино-Балкарская Республика - 87
Республика Чувашия - 86
Республика Татарстан - 86
Сахалинская область - 83
Амурская область - 83
Республика Мордовия - 75
Республика Калмыкия - 70
Карачаево-Черкесская Республика - 67
Ямало-Ненецкий автономный округ - 65
Республика Северная Осетия-Алания - 64
Костромская область - 58
Камчатский край - 56
Республика Хакасия - 56
Республика Адыгея - 47
Республика Марий Эл - 43
Республика Ингушетия - 39
Республика Алтай - 34
Чеченская Республика - 26
Магаданская область - 19
Республика Тыва - 11
Еврейская автономная область - 9
Ненецкий автономный округ - 3