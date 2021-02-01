01 Февраля 2021
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Общество В России Москва
врачи, медработники, коронавирус, защитный костюм (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В России выявлено 17 648 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 17 648 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Это наименьший показатель с конца октября 2020 года. Из них 10,0% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 437 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 18 169 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 868 087 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 73 619 летальных исходов, выздоровело 3 318 173 человека.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

Москва - 2037

Санкт-Петербург - 1842

Московская область - 1068

Нижегородская область - 468

Воронежская область - 373

Ростовская область - 372

Свердловская область - 348

Красноярский край - 305

Самарская область - 305

Вологодская область - 285

Пермский край - 284

Челябинская область - 280

Хабаровский край - 273

Иркутская область - 261

Саратовская область - 243

Архангельская область - 242

Волгоградская область - 237

Республика Карелия - 235

Ставропольский край - 227

Пензенская область - 220

Ленинградская область - 216

Приморский край - 210

Забайкальский край - 207

Тверская область - 193

Ярославская область – 186

Калининградская область - 184

Смоленская область - 182

Ханты-Мансийский автономный округ - 182

Алтайский край - 180

Краснодарский край - 180

Ульяновская область - 179

Курская область - 176

Брянская область - 174

Омская область - 174

Тульская область - 172

Кировская область - 170

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Кабардино-Балкарская Республика - 87

Республика Чувашия - 86

Республика Татарстан - 86

Сахалинская область - 83

Амурская область - 83

Республика Мордовия - 75

Республика Калмыкия - 70

Карачаево-Черкесская Республика - 67

Ямало-Ненецкий автономный округ - 65

Республика Северная Осетия-Алания - 64

Костромская область - 58

Камчатский край - 56

Республика Хакасия - 56

Республика Адыгея - 47

Республика Марий Эл - 43

Республика Ингушетия - 39

Республика Алтай - 34

Чеченская Республика - 26

Магаданская область - 19

Республика Тыва - 11

Еврейская автономная область - 9

Ненецкий автономный округ - 3

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В России выявлено 17 648 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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