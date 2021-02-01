Чиновников мэрии Копейска подозревают в превышении полномочий при покупке помещений под детсад

Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками администрации Копейска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Уголовное дело возбуждено после проверки Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

По версии следствия, в 2019 г. чиновники мэрии за счет бюджетных средств приобрели нежилые помещения для размещения дошкольного учреждения без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии помещений предъявляемым требованиям. В дальнейшем было установлено, что в помещениях можно разместить меньшее количество воспитанников, чем было указано в конкурсной документации.

Как сообщили в пресс-службе КСП, проверкой было установлено существенное нарушение интересов муниципального образования, в том числе повлекшее материальный ущерб в размере более 25,3 млн руб., а также нецелевое использование бюджетных средств в размере более 21,1 млн руб.