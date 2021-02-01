Уполномоченный по правам человека в Прикамье посетил задержанных после митинга пермяков

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков посетил Дзержинский отдел полиции города Перми после многочисленных призывов в соцсетях прийти на помощь пермякам, задержанным на акции в поддержку Навального, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом сам Миков сообщил в Instagram.

"Отмечаю, что доставленные в отдел полиции оформлялись должным образом, в максимально короткие сроки оформлялись положенные в таких случаях документы, доставленные находились в актовом зале отдела, в основном с ними работали полицейские женщины. Жалоб на применение физической силы, незаконные методы опроса и иные неправомерные действия сотрудников полиции не поступало", - заявил он.

По словам омбудсмена, в отдел ОВД был доставлен один несовершеннолетний, самый старший доставленный - 1967 года рождения. В основном среди задержанных - молодые люди в возрасте 20 - 27 лет.

"В связи с обострением хронических заболеваний двум доставленным в отдел полиции вызывалась бригада скорой помощи, оба госпитализированы в городские больницы. В ночь с 31 января на 1 февраля в камерах содержатся четыре человека, доставленных в отдел со станции Пермь II. Мужчины на мои вопросы о причинах их нахождения в отделе ответили, что никакого отношения к дневным событиям в Перми не имеют, доставлены в отдел по иным причинам", - прокомментировал уполномоченный.

Миков заявил, что сожалеет, что организаторы акции 31 января не сделали выводов и "не обеспечив должной безопасности и вновь своей аудиторией выбрали старшеклассников и студентов, манипулируя их правовой безграмотностью и продолжая формировать правовой нигилизм".

Официальной информации о числе задержанных нет. По данным ОВД-Инфо, задержано было 83 человека.