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Путин предложил подумать, как заставить иностранных интернет-гигантов открывать представительства в России

Владимир Путин по итогам заседания совета по развитию гражданского общества и правам человека (состоялось в декабре 2020 года) велел правительству и администрации президента подготовить предложения с новыми требованиями к иностранным технологическим компаниям.

Роскомнадзор и отдельные депутаты и сенаторы уже давно жалуются, что у компаний вроде Facebook нет в России представительств. Некого вызывать "на ковер" и некому выписывать штрафы, подавать иски в калифорнийской юрисдикции власти почему-то тоже не спешат.

"Представить предложения по установлению дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в части, касающейся открытия представительств этих компаний на территории Российской Федерации", - говорится в поручении президента.

Подготовить предложения необходимо к 1 августа этого года, ответственными назначены глава администрации президента Антон Вайно и премьер-министр Михаил Мишустин.

Кстати, по итогам того же заседания президент поручил разработать "проект концепции обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве РФ". В план мероприятий предложено включить, например, повышение цифровой грамотности россиян и "обучение их навыкам цифровой гигиены".

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Путин предложил подумать, как заставить иностранных интернет-гигантов открывать представительства в России

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Теги: владимир путин, представительство, интернет-компании



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