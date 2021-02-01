01 Февраля 2021
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Общество Свердловская область
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале зарегистрировано почти 350 новых covid-зараженных

В Свердловской области зарегистрировано еще 348 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 120 из которых приходится на Екатеринбург. Таким образом, общее число зараженных в регионе составляет - 70 тыс. 820 человек.

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе области, из всех зафиксированных случаев, 63 тыс. 442 - уже оправились от болезни, включая и 368 человек, выписанных недавно. К сожалению, статистика смертности также продолжает ежедневно расти. Так, было зарегистрировано еще 14 смертей пациентов с коронавирусом, увеличивая общее число до 1 тыс. 48.

На данный момент, состояние 339 пациентов оценивается как тяжелое. Из них 229 находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, а 155 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 2 тыс. 152 человека находятся в состоянии средней степени тяжести и наблюдаются в местных медучреждениях.

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На Среднем Урале зарегистрировано почти 350 новых covid-зараженных

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Теги: коронавирус, зараженные, смерть



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