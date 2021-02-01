01 Февраля 2021
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Политика В России
заседание в Госдуме (2018) | Фото: duma.gov.ru

Медведев считает, что пандемия оживила идею "четырехдневки"

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавирусной инфекции "оживила" идею о четырехдневной рабочей неделе.

Экс-президент РФ напомнил, что значительная часть людей во время эпидемии и карантина перешла на "удаленку". Кто-то "трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день", отметил Медведев.

"Поэтому я думаю, что мы к этой идее вернемся", - цитирует его Regnum.

Глава комитета Госдумы по соцполитике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов согласился с таким мнением, но отметил, что переход к этому формату должен быть эволюционным, без спешки и давления сверху.

"Тем более, постепенное сокращение рабочей недели не коснется абсолютно всех сфер и отраслей экономики. Только отдельные сферы и отдельные категории сотрудников", - написал в телеграм-канале Нилов.

Напомним, впервые ввести четырехдневку Медведев предложил летом 2019 года. После его отставки эта идея была забыта, но весной, из-за карантинных мер, ряд предприятий были вынуждены сократить один рабочий день.

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Медведев считает, что пандемия оживила идею "четырехдневки"

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Теги: дмитрий медведев, четырехдневная рабочая неделя, пандемия



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