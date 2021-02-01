Главный тренер сборной России по биатлону назвал позором выступление национальной команды на ЧЕ

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский назвал позором выступление национальной команды на чемпионате Европы, который завершился накануне.

В эфире "Матч ТВ" специалист отметил, что у команды было "довольно невыразительное выступление" на турнире.

"Ну, это биатлон, в этот раз мы заслуживаем такой уровень", - добавил он.

Отметим, что сборная России на ЧЕ завоевала одну серебряную и три бронзовые медали. На континентальном первенстве мы остались без золотых наград впервые с 1995 года. В общем зачёте по наградам наши биатлонисты стали лишь седьмыми.

Чемпионат мира по биатлону стартует 10 февраля.