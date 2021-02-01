В "ЕР" утвердили уполномоченных партии на выборах в уральских регионах

Президиум Генсовета "Единой России" официально утвердил уполномоченных партии на выборах 2021 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "ЕР", в список вошли 45 человек, за каждым из которых закреплены определенные регионы. Так, в Уральском федеральном округе за Свердловскую область будет отвечать депутат Госдумы Максим Иванов, а за Курганскую и Тюменскую области, а также ХМАО и ЯНАО - руководитель Уральского межрегионального координационного совета "Единой России", депутат Госдумы Иван Квитка.

Как уточнили в партии, в зоне ответственности уполномоченных не только выборы в Госдуму, они будут курировать выборы законодательных собраний регионов, парламентов региональных столиц и органов местного самоуправления.

"Эти люди будут отвечать за общие результаты сентябрьской кампании и за подготовку к ним", - пояснил заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

По его словам, уполномоченные будут работать напрямую с региональными отделениями "ЕР" и избирательными штабами.

Напомним, в Единый день голосования - 19 сентября 2021 года - состоятся выборы депутатов Госдумы. Также в 56 субъектах России пройдут выборы регионального и местного уровней.