Собеседования с кандидатами на пост главы Екатеринбурга закрыли от общественности

В Екатеринбурге начались собеседования с кандидатами на пост главы города. Итоговый список претендентов составляет 43 человека. Конкурсная комиссия будет в течение трех дней заслушивать их выступления. Однако, как передает корреспондент Накануне.RU, представление программ кандидатов будет проходить за закрытыми дверями.

Ранее сообщалось, что документы подали 44 кандидата. Но из гонки выбыл Виктор Ворожейкин. Студент биологического факультета УрФУ признался в наличии у него судимости.

В списке кандидатов значится и врио градоначальника Алексей Орлов, который за неполный месяц работы в должности получил два прокурорских представления - за плохую уборку дорог от снега и за замерзающих детсадовцев.