01 Февраля 2021
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Экономика В России
Владимир Потанин (2019) | Фото: interros.ru

Российские миллиардеры в январе разбогатели еще на 1,37 миллиарда долларов

Российские богачи продолжают богатеть, несмотря на кризис и пандемию. Только за январь 2021 года их совокупное состояние выросло на $1,37 млрд. Такой подсчет провели в РИА Новости на основании рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

В рейтинг входят 500 богатейших людей мира, в нем сейчас 23 россиянина.

Больше всего выросло состояние Владимира Потанина, основного владельца "Норильского никеля" – он разбогател на $704 млн (до $30,7 млрд). $704 млн – это 52,8 млрд руб. – больше трети от суммы, которую Росприроднадзор требует с "Норникеля" уже несколько месяцев в качестве компенсации за ущерб, нанесенный таймырской природе разливом 20 тыс. тонн дизельного топлива.

На втором месте в рейтинге Богачей совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон с $24,4 млрд, но его состояние в январе не росло, а сократилось на $403 млн. На третье место по капиталу выходит совладелец НЛМК Владимир Лисин. Его состояние прибавило за месяц $358 млн (и теперь составляет $24,2 млрд).

У Мордашова и Усманова, которые занимают, соответственно, четвертую и пятую строчки рейтинга по размеру состояния, дела шли в минус, как в прочем и у Романа Абрамовича, следующего за ними. Вот у бенефициара "Еврохима" и СУЭК Андрея Мельниченко состояние выросло, хоть и не намного – плюс $25,4 млн.

Восьмое место (и второе по росту состояния за месяц) занимает совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов (+$672 млн) с $18 млрд.

Только девятое место в рейтинге у Геннадия Тимченко, имеющего доли в "Новатэке" и "Сибуре" (потерял $145 млн и теперь "стоит" всего $16,5 млрд). Наконец, на десятом месте расположился Виктор Вексельберг, ему удалось прибавить в январе $126 млн, его состояние оценивается в $16, 2 млрд.

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Российские миллиардеры в январе разбогатели еще на 1,37 миллиарда долларов

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Теги: миллиардеры, состояние, богатство, рейтинг



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