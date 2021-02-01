Опубликовано видео падения челябинской пенсионерки, пострадавшей во время акции

В Челябинске во время несанкционированной акции пострадала пенсионерка. Она упала на тротуар и сломала руку.

Позже региональный штаб Навального сообщил, что якобы женщина пострадала из-за того, что ее толкнул силовик. Она получила закрытый перелом плечевой кости левой руки.

Однако на опубликованном в Сети видео, видно, что женщину либо случайно толкнули участники незаконной акции, либо она упала сама. В момент падения рядом с пенсионеркой не было бойцов ОМОН.

Напомним, 31 января в Челябинске прошла не согласованная акция сторонников Навального. По данным омбудсмена Юлии Сударенко, на несанкционированном шествии были задержаны 128 человек, из них 16 – несовершеннолетние. После акции протеста возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 267 УК (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения).