Свердловский суд оштрафовал госпиталь для ветеранов и войн за нарушение противоэпидемических правил

ГАУЗ СО "СОКП госпиталь для ветеранов войн" заплатит 100 тыс. рублей штрафа за игнорирование противоэпидемических норм в период пандемии коронавиурсной инфекции. Роспотребнадзор, опираясь на жалобу пациентки медучреждения, провел соответствующую проверку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, обращение в надзорные органы поступило в июне 2020 г.. В нем пациентка жаловалась на то, что вынуждена проходить лечение в одной палате с covid-зараженными, в то время, как сама не болеет коронавирусом.

В ходе эпидемиологического расследования в медучреждении был выявлен ряд нарушений. Так, в госпитале был нарушен принцип одномоментности (цикличности) заполнения палат, потоки пациентов не были разделены на зараженных и незараженных, а также отмечались нарушения требования к вместимости палат в психоневрологическом отделении. Помимо этого, пациенты, находившиеся на стационарном лечении с предварительным диагнозом "Пневмония неустановленной этиологии" не проходили должного тестирования на COVID-19, а в экстренных извещениях отсутствовала информация об установлении окончательного диагноза у заболевших.

На основании всего вышеперечисленного, в отношении ГАУЗ СО "СОКП госпиталь для ветеранов войн" был составлен протокол об административном правонарушении. Верх-Исетский районный суд признал медучреждение виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. руб..

Зашита обжаловала постановление суда первой инстанции в Свердловской областном суде, однако жалоба на отмену постановления и прекращение по делу осталось без удовлетворения.





