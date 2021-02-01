01 Февраля 2021
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Общество Свердловская область
ковид-госпиталь, медицина, больница, коронавирус, палата (2020) | Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

Свердловский суд оштрафовал госпиталь для ветеранов и войн за нарушение противоэпидемических правил

ГАУЗ СО "СОКП госпиталь для ветеранов войн" заплатит 100 тыс. рублей штрафа за игнорирование противоэпидемических норм в период пандемии коронавиурсной инфекции. Роспотребнадзор, опираясь на жалобу пациентки медучреждения, провел соответствующую проверку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, обращение в надзорные органы поступило в июне 2020 г.. В нем пациентка жаловалась на то, что вынуждена проходить лечение в одной палате с covid-зараженными, в то время, как сама не болеет коронавирусом.

В ходе эпидемиологического расследования в медучреждении был выявлен ряд нарушений. Так, в госпитале был нарушен принцип одномоментности (цикличности) заполнения палат, потоки пациентов не были разделены на зараженных и незараженных, а также отмечались нарушения требования к вместимости палат в психоневрологическом отделении. Помимо этого, пациенты, находившиеся на стационарном лечении с предварительным диагнозом "Пневмония неустановленной этиологии" не проходили должного тестирования на COVID-19, а в экстренных извещениях отсутствовала информация об установлении окончательного диагноза у заболевших.

На основании всего вышеперечисленного, в отношении ГАУЗ СО "СОКП госпиталь для ветеранов войн" был составлен протокол об административном правонарушении. Верх-Исетский районный суд признал медучреждение виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. руб..

Зашита обжаловала постановление суда первой инстанции в Свердловской областном суде, однако жалоба на отмену постановления и прекращение по делу осталось без удовлетворения.


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Свердловский суд оштрафовал госпиталь для ветеранов и войн за нарушение противоэпидемических правил

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Теги: госпиталь для ветеранов и войн, Свердловский областной суд, штраф, коронавирус



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