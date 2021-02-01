01 Февраля 2021
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Общество За рубежом
Китай, коронавирус (2020) | Фото: baijiahao.baidu.com

ВОЗ направит в Ухань новые группы экспертов для изучения происхождения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена направить в Китай новые группы экспертов для изучения происхождения коронавируса.

Об этом сообщил ТАСС член находящейся в Ухане миссии ВОЗ, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

Он пояснил, что задача первой группы специалистов — провести оценку имеющейся информации и спланировать проведение дальнейшей работы.

28 января группа международных экспертов после двухнедельного нахождения в карантине начала работы в Ухане, сообщает Regnum. В состав группы, напомним, входят представители России, Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании.

Ранее сообщалось, что двум специалистам из команды ВОЗ запретили въезд в Китай после положительного результата теста на антитела.

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ВОЗ направит в Ухань новые группы экспертов для изучения происхождения коронавируса

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Теги: вох, ухань, коронавирус



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