Зеленский: Украина стоит с протянутой рукой за вакциной

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью американскому каналу HBO, что Украина не является ровней странам ЕС и стоит в очереди на вакцину, дожидаясь, когда ей тоже перепадет.

По его словам, некоторые лидеры стран ему обещали, что будут понемногу помогать, и ему сложно объяснить людям, почему к Украине так относятся.

"Очень неприятно осознавать, что ты стоишь с протянутой рукой", - сказал Зеленский.

При этом на днях Зеленский объявил, что вакцинация начнется в феврале, а в республику поступит первый миллион доз. Правда, пока неизвестно откуда.

На днях Рада приняла закон об ускоренной регистрации вакцин против коронавируса. Он предусматривает регистрацию без данных о клинических испытаниях при условии, если вакцина уже зарегистрирована в США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канаде, Китае, Израиле, Индии, Мексике, Бразилии или ЕС. Основанием для принятия сомнительного закона была указана "сложнейшая ситуация" с вирусом. Также закон запрещает использование российских вакцин .

Экс-депутат Рады и глава Всеукраинского объединения "Достало!" Виталий Журавский написал, что "до такого не додумалось ни одно государство мира, кроме нашего", поскольку везде есть процедура экстренной регистрации вакцины в соответствии с национальным законодательством. А Украина будет использовать чужие вакцины, слепо доверяя зарубежным органам.