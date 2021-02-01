01 Февраля 2021
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Сергей Шнуров, Семен Слепаков (2018) | Фото:YouTube

В России вступил в силу запрет на мат в соцсетях

В России с 1 февраля вступают в силу поправки, принятые Госдумой в конце прошлого года. Они будут касаться соцсетей. Под последними понимаются сайты с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей.

Теперь администрации соцсетей должны самостоятельно отслеживать незаконный контент и блокировать или удалять его. Если же соцсеть своими силами не может этого сделать в течение суток, она должна обратиться в правоохранительные органы и Роскомнадзор, которые похлопочут о блокировке.

Итак, вот что нельзя публиковать:

- материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних;

- информацию, склоняющую детей к совершению опасных незаконных действий;

- информацию о способах изготовления и использования наркотиков;

- информацию о способах совершения самоубийства и призывах к нему;

- рекламу дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино;

- информацию, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам госвласти;

- призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Если пользователь или соцсеть считают, что контент был заблокирован незаконно, то им предстоит судиться. Судиться, чтобы доказать незаконность контента, Роскомнадзору не нужно.

Примечательно, что за мат в соцсетях наказывать не будут, а вот за призывы к участию в несогласованных публичных мероприятиях – будут. Штрафы для граждан составят от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 400 тысяч до 800 тысяч, для юрлиц - от трех млн до восьми млн рублей.

За повторный отказ удалить такой контент гражданам грозят штрафы в размере от 200 тысяч до 500 тысяч, для должностных лиц - от 800 тысяч до одного млн рублей, для юрлиц - от 1/10 до 1/5 совокупного размера годовой выручки. При этом минимальную планку штрафа предлагается установить на отметке восемь миллионов рублей.

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В России вступил в силу запрет на мат в соцсетях

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Теги: соцсети, блокировка, нецензурная брань, запрещенный контент



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