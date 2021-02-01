01 Февраля 2021
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Общество Приволжский ФО Пермский край
самоедская собака (2019) | Фото:Накануне.RU

В Перми общественники и власти предлагают изменить федеральный закон о домашних животных

Власти и общественники Перми предлагают изменить федеральные законы об обращении с животными, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

В частности, предлагается ввести обязательную регистрацию владельческих животных. По мнению общественников, это не только позвонит регулировать численность животных, но и оперативно находить хозяина потерявшейся собаки в базе данных. Для регулирования разведения домашних животных предлагается ввести льготы на стерилизацию питомцев, поскольку не у всех владельцев животных есть такая возможность.

"Еще один важный аспект – создание сети приютов для содержания животных без владельцев. Предлагается утвердить целевую государственную программу по их созданию. Сейчас уже ведется работа по созданию программы на уровне федерации. Кроме того, городские власти предлагают установить ответственность за препятствование отлову", - говорится в сообщении.

Регистрацию предлагается ввести за средства владельцев животного - это один из элементов их ответственности, затем каждый год следует взимание регистрационного сбора. Сбор обнуляется в случае, если животное стерилизуется. Следовательно, так жители будут заинтересованы в стерилизации питомца. Начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев отметил, что такую норму нужно проработать и включить в свод предложений. Общественники предложили участие общественных организаций в кампании по стерилизации животных и рассмотреть альтернативные варианты чипирования, например, другие виды меток помимо радиочастотных.

В заключение и.о. первого заместителя главы администрации Перми Виктор Агеев отметил, что предложения от волонтёров и зоозащитников будут приниматься до конца недели. Затем итоговый вариант законодательной инициативы будет еще раз обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами.

Предложения будут оформлены в качестве законодательной инициативы.

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В Перми общественники и власти предлагают изменить федеральный закон о домашних животных

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Теги: домашние животные, инициатива, предложения



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