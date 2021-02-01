01 Февраля 2021
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Экономика В России
(2019) | Фото: permkrai.ru

В России вырастут цены на бытовую технику, обувь и мебель

В России из-за подорожания морских перевозок резко вырастут цены на бытовую технику, товары для дома, обувь и мебель, пишет РБК со ссылкой на участников рынка.

Так, на 10−15% может вырасти стоимость новых партий габаритных импортных товаров. На 10—20% может подорожать весенняя и летняя обувь.

По данным экспертов, к концу 2020 года стоимость морских перевозок выросла примерно до $9 тыс. с $1,5 тыс. за контейнер. Дефицит контейнеров и судов возник сначала на направлении США-Китай в ноябре прошлого года после президентских выборов в Америке.

Кроме того, Китай ввел дополнительные требования оформления грузов для ввоза в страну, что значительно увеличивает срок поставки товаров.

Ранее сообщалось, что электроника российского производства может подорожать на 20- 50% из-за мирового дефицита полупроводниковых микросхем.

Отмечается, что в первую очередь проблемы создали крупнейшие мировые компании, которые во время первой волны коронавируса начали активно делать запасы чипов из-за опасений остановки производства.

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В России вырастут цены на бытовую технику, обувь и мебель

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Теги: цены, бытовая техника, обувь, мебель



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