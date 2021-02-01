В аэропорту Екатеринбурга задержан авиадебошир из Петербурга

В Екатеринбурге задержан авиапассажир-дебошир. Мужчине назначен штраф.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, в дежурную часть транспортной полиции в аэропорту Кольцово поступил сигнал, что при посадке на борт самолета рейсом "Екатеринбург – Санкт-Петербург" одному из пассажиров отказано в перелете. Прибывшие на место силовики задержали 32-летнего жителя Петербурга. Во время посадки он был сильно пьян и нецензурно выражался.

Мужчина был сопровожден в дежурную часть транспортной полиции, по пути продолжая ругаться нецензурной бранью. На него составили протокол об административном нарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Результаты медосвидетельствования показали содержание в крови нарушителя 0,98 промилле алкоголя. Сам дебошир признал свою вину. Ему назначен административный штраф в размере 1000 рублей.