Зеленский ввел санкции против китайских владельцев "Мотор Сичи", Китай возмущен

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против китайских покупателей стратегического предприятия "Мотор Сич", на котором производят двигатели и другое оборудование для авиации.

Напомним, покупка контрольного пакета акций "Мотор Сичи" состоялась в 2019 году. Но против этого резко выступили США, и через украинские суды вступление в право собственности было приостановлено.

Санкции введены против Ван Цзина - ключевого акционера компании Skyrizon, которая является акционером "Мотор Сичи", а также других компаний-инвесторов. К указу есть и засекреченное приложение. В интервью американскому каналу НВО Зеленский заявил, что не позволит никакой стране купить "Мотор Сич", хотя он и не считает Китай геополитической угрозой.

28 января глава СНБО Алексей Данилов встретился с временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Квин, на котором обсуждались как раз вопросы санкций и военно-технического сотрудничества. По данным "Страны", речь шла именно о "Мотор Сичи". В результате Ван Цзину закрыли все возможности для получения контроля над предприятием.

На 31 января было назначено собрание акционеров "Мотор Сичи", на которое выносились важные кадровые вопросы, и президент (и бывший собственник) завода Вячеслав Богуслаев обвинил китайцев в попытке рейдерского захвата - будто бы они хотят "отстранить действующий совет директоров от текущего руководства финансово-хозяйственной деятельностью общества и получить над ним контроль".

К месту проведения собрания был направлен "десант" из депутатов Рады, которые заявили, что здесь запланировано преступное мероприятие и они намерены вызвать СБУ. В итоге собрание так и не состоялось. Прежнее проамериканское руководство остается на своем месте. Причем до переворота 2014 года Богуслаев был за сотрудничество с Россией, затем сам нашел китайского покупателя, но в последнее время под давлением США стал выполнять указания из Вашингтона.

Китайцы отреагировали очень резко.

"Такие заявления - это не просто безудержная жадность и оплата злом на добро, а настоящее предательство и абсолютное отсутствие совести", - заявил Ван Цзин.

Один из акционеров "Мотор Сичи" компания Skyrizon заявила, что несет огромные убытки.

"Со стороны государства Украина такие действия - это варварский грабеж и серьезное нарушение законных прав и интересов китайских компаний, работающих за рубежом, беспрецедентное неуважение к принципам и правилам международной торговли. Есть основания полагать, что такие действия совпадают с целью действий Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США от 14 января 2021 года о включении компании Skyrizon в список военных конечных пользователей", - подчеркнули в Skyrizon.

В декабре Китай уже подал иск в международный арбитраж на 3,5 млрд долларов. Ограничится ли все только этим или Пекин поступит более принципиально?