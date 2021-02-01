01 Февраля 2021
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Общество В России
Навальный в самолете (2021) | Фото: youtube.com/c/dwrussian

Генпрокуратура выступила за замену Навальному условного срока на реальный

Требование ФСИН РФ к суду заменить Алексею Навальному наказание с условного на реальное является обоснованным из-за допущенных нарушений, заявила Генпрокуратура России.

Надзорное ведомство будет поддерживать эту позицию в суде.

В ГП напомнили, что Навального из-за условного срока обязали своевременно посещать уголовно-исполнительную инспекцию. Однако после того, как его выписали из немецкой клиники "Шаритэ", он ни разу не явился на регистрацию в органы исполнения наказаний.

Напомним, блогера задержали 17 января после прилета из Германии в аэропорту Шереметьево. После этого Навальный был арестован на 30 суток, он находится в СИЗО. 28 января Московский областной суд признал законным арест оппозиционера.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство об отмене условного наказания оппозиционера по делу "Ив Роше".

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Генпрокуратура выступила за замену Навальному условного срока на реальный

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Теги: генпрокуратура, алексей навальный



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