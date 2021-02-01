01 Февраля 2021
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Общество В России Москва
Дмитрий Медведев (2018) | Фото: RT

"Провакцинировался уже": Медведев напомнил, что мужчины переносят коронавирус хуже женщин

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал журналистам, что сделал прививку от коронавируса два месяца назад. Он выбрал "одну из российских вакцин", но не стал ее называть, "чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой".

Судя по всему, перед вакцинацией заместитель председателя Совтеза РФ тщательно обследовался – сдал кровь, понял, в каком иммунном статусе пребывает его организм (обычным россиянам перед вакцинацией тоже рекомендуют такие обследования, но они платные). "Это от возраста зависит, к сожалению, от пола зависит - как известно, мужчины тяжелее переносят эту коронавирусную инфекцию, - и от целого ряда других причин", - цитирует ТАСС 55-летнего Медведева.

Он добавил, что побочных эффектов у него от вакцины не было.

Журналисты уже не первый месяц стараются узнать, не вакцинировался ли от коронавируса президент России. От официального представителя Кремля они получают пока один и тот же ответ: глава государства сам расскажет, когда поставит прививку. Известно, что вакциной "Спутник V" привилась одна из дочерей Владимира Путина, он сам рассказывал, что у нее поднималась температура, но это был единственный побочный эффект. 

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"Провакцинировался уже": Медведев напомнил, что мужчины переносят коронавирус хуже женщин

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Теги: дмитрий медведев, вакцинация, прививка от коронавируса



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