В Челябинской области за сутки подтверждено 278 случаев COVID-19

В Челябинской области за сутки у 278 человек подтвержден COVID-19, 13 человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 45 тыс. 498 человек.

В настоящий момент в регионе 10 тыс. 653 заболевших. За сутки выписаны 579 человек, всего в регионе выздоровели 33 тыс. 92 пациента.

За прошедшие сутки умерло 13 человек, из них семь от коронавируса. Еще у шести человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.