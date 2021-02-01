01 Февраля 2021
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Общество Свердловская область
пункт тестирования на COVID-19 в аэропорту Кольцово (2020) | Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово

В Кольцово открылся второй пункт тестирования на COVID-19

На территории аэропорта Кольцово в Екатеринбурге открылся второй пункт тестирования на новую коронавирусную инфекцию. Причиной стало возобновление аэропортом международного авиасообщения.

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе региона, ежедневно и без выходных пропускной пункт может обслужить до 400 человек. Такая же мощность и у первого пункта, открытого в сентябре прошлого года. Теперь сдать анализ можно на первом этаже терминала "B".

"Лабораторные мощности Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области позволяют получить результат обследования в кратчайшие сроки — в течение 24 часов с момента сдачи. Для удобства людей, сдавших анализ, скан результатов исследования на официальном бланке направляется на электронную почту", - сообщили в оперштабе.

Напомним, что авиакомпания "Уральские авиалинии" возобновила чартерные рейсы за границу. Первая страна в списке - Армения, однако уже рассматривается возможность перелета в Беларусь. А 29 января авиакомпания сообщила о том, что возвращает прямые рейсы по направлению Екатеринбург – Дубай – Екатеринбурга. Первый полет запланирован уже на 14 февраля. Стоимость билета от 16,5 тыс. р. в одну сторону (23 тыс. туда-обратно).

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В Кольцово открылся второй пункт тестирования на COVID-19

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Теги: Аэропорт Кольцово, пункт тестирования, коронавирус, COVID-19



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