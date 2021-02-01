Медведев пока не хочет быть пожизненным сенатором – слишком молод для этого

Дмитрий Медведев заявил, что пока не собирается становиться пожизненным сенатором. Принятые в конце прошлого года законы дают ему такое право как бывшему президенту России.

"Я вообще себя пока еще считаю достаточно молодым политиком и достаточно молодым в целом человеком", - цитирует ТАСС интервью Медведева российским СМИ.

Он подчеркнул, что это работа, которую экс-президент-сенатор будет вести до конца своих дней: "Мне кажется, что такие решения нужно принимать в несколько ином возрасте, взвесив все обстоятельства, которые в жизни любого человека существуют".