01 Февраля 2021
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Политика В России Москва
Дмитрий Медведев (2019) | Фото: youtube.com

Медведев пока не хочет быть пожизненным сенатором – слишком молод для этого

Дмитрий Медведев заявил, что пока не собирается становиться пожизненным сенатором. Принятые в конце прошлого года законы дают ему такое право как бывшему президенту России.

"Я вообще себя пока еще считаю достаточно молодым политиком и достаточно молодым в целом человеком", - цитирует ТАСС интервью Медведева российским СМИ.

Он подчеркнул, что это работа, которую экс-президент-сенатор будет вести до конца своих дней: "Мне кажется, что такие решения нужно принимать в несколько ином возрасте, взвесив все обстоятельства, которые в жизни любого человека существуют".

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Медведев пока не хочет быть пожизненным сенатором – слишком молод для этого

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Теги: дмитрий медведев, пожизненный сенатор, экс-президент



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