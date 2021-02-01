01 Февраля 2021
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кран вода опрессовка (2009) | Фото: pln-pskov.ru

Жители Красноярска пожаловались на массовое отравление водой

В Красноярске прокуратура проверяет данные об отравлениях водой в многоквартирных домах Октябрьского района города.

Ведомство оценит работу ресурсоснабжающей и управляющей организаций, пишет Regnum.

Жители нескольких многоквартирных домов ранее пожаловались на запах и вкус воды. Жильцы в чатах сообщили об отравлении, рвоте, температуре.

По данным "КрасКома", водозабор "Гремячий лог" работает в штатном режиме.

Напомним, ранее в больницы и поликлиники Буйнакска обратилось более 300 человек, из которых почти 250 – дети в возрасте от одного года. Все они жаловались на симптомы пищевого отравления - повышение температуры, сопровождающееся рвотой и диареей.

СКР возбудил уголовное дело по факту "оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Главным "подозреваемым" стала вода из городского водопровода, хотя городские власти сначала отрицали такую версию, даже пытались доказать, что дети могли отравиться мандаринами.

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Жители Красноярска пожаловались на массовое отравление водой

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Теги: вода, отравление, красноярск



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