Медведев назвал Навального "политическим проходимцем"

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал Алексея Навального "политическим проходимцем". "Я, как и раньше, так и сейчас, считаю Навального политическим проходимцем, человеком, который авантюрными способами пытается, стремится залезть во власть для достижения собственных целей, и никак иначе", - цитирует зампреда Совбеза РФ ТАСС.

Медведев также назвал деятельность сидящего в СИЗО Навального "гораздо более циничной и разнузданной, чем она была еще несколько лет назад".

Экс-премьер полагает, что суд вправе принять по Навальному любое решение, а вот проводить расследование "отправления" оппозиционера – излишне, раз тот жив и здоров. "Как я понял, недавно он сказал, что он здоров. Ну здоров, и слава богу, поэтому разборки по этому вопросу в будущем, видимо, неуместны", – сказал зампред Совбеза РФ.