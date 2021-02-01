01 Февраля 2021
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Политика В России Москва
форум Дорога 2019, Дмитрий Медведев (2019) | Фото: Накануне.RU

Медведев назвал Навального "политическим проходимцем"

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал Алексея Навального "политическим проходимцем". "Я, как и раньше, так и сейчас, считаю Навального политическим проходимцем, человеком, который авантюрными способами пытается, стремится залезть во власть для достижения собственных целей, и никак иначе", - цитирует зампреда Совбеза РФ ТАСС.

Медведев также назвал деятельность сидящего в СИЗО Навального "гораздо более циничной и разнузданной, чем она была еще несколько лет назад".

Экс-премьер полагает, что суд вправе принять по Навальному любое решение, а вот проводить расследование "отправления" оппозиционера – излишне, раз тот жив и здоров. "Как я понял, недавно он сказал, что он здоров. Ну здоров, и слава богу, поэтому разборки по этому вопросу в будущем, видимо, неуместны", – сказал зампред Совбеза РФ.

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Медведев назвал Навального "политическим проходимцем"

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Теги: дмитрий медведев, алексей навальный, отавление



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