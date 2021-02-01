01 Февраля 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

В Челябинске будут судить чиновницу минздрава, задержанную при получении взятки

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника управления лекарственного обеспечения регионального минздрава по обвинению в получении взятки в крупном размере. Уголовное дело направлено в суд, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, чиновница была задержана 15 декабря 2020 г. при получении взятки.

По версии следствия, она получила от территориального коммерческого менеджера крупной компании 512 тыс. руб. за предоставление персональных данных пациентов с заболеванием спинальная мышечная атрофия (СМА), нуждающихся в лекарственном препарате "Спинраза". Именно эта компания является производителем данного лекарства.

Обвиняемая вину признала в полном объеме.

На имущество чиновницы в размере свыше 4,6 млн руб. наложен арест.

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В Челябинске будут судить чиновницу минздрава, задержанную при получении взятки

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Теги: взятка, минздрав, суд, уголовное дело,



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