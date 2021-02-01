01 Февраля 2021
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Чемпионат УрФО по лыжным гонкам в Тюмени (2021) | Фото: пресс-служба ЦСП72

Тюменские лыжницы завоевали золото в чемпионате УрФО по лыжным гонкам

В Тюмени подвели итоги чемпионата Уральского Федерального округа по лыжным гонкам. Соревнования прошли на базе ОЦЗВС "Жемчужина Сибири". Всего в стартах приняли участие шесть команд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий, тюменские спортсмены Артем Малышев и Илья Санников заняли второе и третье место в гонке классическим стелем, уступив победу Сергею Турышеву из ХМАО. А вот среди женщин, золото завоевала лыжница Ольга Кучерук из Тюмени, отдав второе и третье места спортсменкам из ХМАО-Югры Анастасии Игнатьевой и Анастасии Клепиковой.

В спринтерских гонках победу вырвал лыжник из Челябинской области Александр Рудаков. Вторым пришел Иван Безматерных из ЯНАО, а тройку лидеров замкнул тюменский спортсмен Илья Санников. В женских стартах лидерство вновь ушло спортсменке из Тюменской области Ольге Кучерук, серебро взяла Виталия Панкова из ХМАО, а бронза - Марии Крамаренко из Свердловской области.

Тюменская команда также вошла в тройку лидеров в эстафетных гонках, заняв третье место. Так бронзу завоевала сборная в составе Александра Сизикова, Артема Малышева, Артема Горчакова и Ильи Санникова. На втором - спортсмены из Свердловской области: Степан Сазонов, Никита Ступак, Андрей Мащенко и Сергей Лушников. Победителями же стали лыжники ХМАО-Югры Артур Петров, Рифат Сафиуллин, Владимир Солодовников и Валерий Пономарев.

Чемпионат УрФО по лыжным гонкам в Тюмени(2021)|Фото: пресс-служба ЦСП72

Женская тюменская сборная вырвала победу в составе Натальи Баракиной, Ольги Кучерук, Элины Гарафутдиновой и Елизаветы Бекишевой. На втором месте оказались спортсменки из Свердловской области: Анна Медведева, Ксения Трушникова, Екатерина Леонова и Алеся Рушенцева, а бронза перешла сборной ХМАО-Югры в составе Виталии Панковой, Аиды Баязитовой, Анастасии Клепиковой и Анастасии Игнатьевой.

Чемпионат УрФО по лыжным гонкам в Тюмени(2021)|Фото: пресс-служба ЦСП72

Завершился чемпионат гонками свободным стилем, победу в которых одержали тюменская лыжница Екатерина Смирнова и челябинский спортсмен Владислав Вечканов. На втором месте оказались Алеся Рушенцева из Свердловской области и Валерий Пономарев из ХМАО-Югры. Бронза также ушла тюменской спортсменке Елизавете Бекишевой и Андрею Мащенко из Свердловской области.

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Тюменские лыжницы завоевали золото в чемпионате УрФО по лыжным гонкам

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Теги: Чемпионат УрФО, лыжные гонки



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