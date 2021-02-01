Медведев считает, что Twitter подсовывает российским пользователям Навального в друзья

Дмитрий Медведев считает, что алгоритмы Twitter настроены не под интересы пользователей, а с политическим уклоном по воле администрации соцсети. Его мнении основано на примере одного знакомого. Тот зарегистрировался в сети микроблогов, указал, что находится в России, и алгоритм порекомендовал ему подписаться на аккаунт Алексея Навального.

"Ну, он [знакомый] там поставил, по-моему, музеи, театры, искусство. Именно в такой сфере. Ему вывалился список людей, на которых ему рекомендуют подписаться с учетом российского происхождения заявителя для создания аккаунта. Кто там первым был? Алексей Навальный", - заявил Медведев в интервью российским СМИ.

"Мне кажется, что это абсолютно политизированная, абсолютно циничная позиция, да еще и связанная с вмешательством во внутренние дела другого государства", - полагает зампред Совета Безопасности России.

Кстати, Медведев, который в бытность премьер-министром заверял блогера Настю Ивлееву, что "отключать YouTube никто не будет", теперь говорит о готовности России к использованию сети автономно: "Интернет, как известно, появился в определенное время, и ключевые права на управление в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти".