В Челябинске возбуждено уголовное дело после несанкционированной акции

В Челябинске после несанкционированной акции протеста 31 января возбуждено уголовное дело из-за перекрытия дорог.

В пресс-службе регионального ГУ МВД Накануне.RU сообщили, что уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 267 УК (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения).

Напомним, 31 января в Челябинске прошла не согласованная акция сторонников Навального. По данным омбудсмена Юлии Сударенко, на несанкционированном шествии были задержаны 128 человек, из них 16 – несовершеннолетние.