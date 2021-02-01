В Югре опровергли задержание участников несанкционированной акции и насилии над ними

В сети появилась информация о якобы состоявшихся 31 января в Пыть-Яхе задержаниях участников несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального и последовавшего за этим насилии над ними. В полиции эти сведения опровергли, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным Telegram-канала "ОВД-инфо", в Пыть-Яхе силовики якобы душили задержанных, хватали их за волосы, изымали телефон и требовали пароль, а также угрожали поставить протестующих на учёт как экстремистов. Из отдела уже всех отпустили.

В пресс-службе окружного управления МВД Накануне.RU сообщили, что информация не соответствует действительности – в Пыть-Яхе никого не задерживали и, соответственно, никакого насилия не было.

"В Пыть-Яхе 31 января состоялся только одиночный пикет на совершенно другую тему. Участника не задерживали – закон он не нарушил", - сообщила Накануне.RU глава пресс-службы УМВД по Югре Ольга Абмайкина.