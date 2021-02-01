Объявлены повторные торги по продаже имущества свинокомплекса "Пермский": поголовье свиней подешевело на 47 миллионов

Объявлены повторные торги по продаже имущества свинокомплекса "Пермский". Информация об этом опубликована на Федресурсе, передает корреспондент Накануне.RU.

В самый объемный лот с начальной стоимостью 422 млн руб. входит стадо из 88 тыс. голов животных общей массой 4,2 тыс. тонн. Отметим, что во время первых торгов цена лота составляла 469 млн руб. Стадо является залогом ООО в пользу АО "Россельхозбанк", АО "Пермский свинокомплекс" и ООО "Ваш Аудитор".

Также на аукцион вновь выставлена дебиторская задолженность"Синергия" - 410,3 млн руб и свинокомплекса "Ударный" - 8,3 млн руб. Ранее задолженность составляла 455,9 и 9,2 млн руб. соответственно.

Еще девять лотов общей стоимостью 1,8 млн руб. включают производственное оборудование: подогреватель мазута, электронасос, вакуум-упаковочную машину, бокс микробиологической безопасности, холодильную камеру, устройство для очистки воздуха, ошпаро-волососгонная машину и два щитовых холодильника.

Новые торги намечены на 17 февраля. Первые должны были состояться 19 января, но на них не поступило ни одной заявки.