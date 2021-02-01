В Сургуте появился первый кандидат на пост мэра

В Сургуте подал документы первый кандидат на пост мэра, сообщил Накануне.RU информированный источник.

Бумаги 31 января сдал 67-летний неработающий пенсионер Александр Мигунов. Он также участвовал в первом конкурсе.

Напомним, конкурс состоится 20 февраля. Затем состоятся депутатские слушания. Решение по кандидатам депутаты примут 27 февраля. Подавать документы можно с 31 января по 14 февраля.

18 января стало известно, что в Сургуте оказались сорваны выборы мэра – документы из нескольких десятков претендентов верно оформил только один участник гонки, Артур Романов, и теперь дума должна будет объявить о начале нового конкурса. Эксперты полагают, что причина может быть в том, что "настоящий" кандидат, который устроил бы все группы влияния, еще не найден.