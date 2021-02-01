01 Февраля 2021
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
пожарная машина, дорога, снег, (2019) | Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Следователи Лабытнанги устанавливают причины пожара, унесшего две жизни

31 января в Ямало-Ненецком автономном округе произошел очередной пожар, унесший еще две жизни. Инцидент произошел в Лабытнанги в одноэтажном деревянном общежитии. При тушении пожара в здании были обнаружены тела двух жильцов общежития: женщины 1975 г. р. и мужчины 1962 г.р. с признаками воздействия высоких температур и открытого пламени.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по ЯНАО, в настоящее время проводится доследственная проверка, направленная на установление причин и обстоятельств гибели ямальцев. Помимо этого была назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что за день до этого, 30 января два человека погибли и два пострадали во время пожара в двухэтажном деревянном доме, расположенном в первом микрорайоне г. Губкинский. Погибшие - мужчина и женщина. Их личности устанавливаются. Пострадавшие - мужчины 2003 и 1975 годов рождения. Оба находятся на амбулаторном лечении.

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Следователи Лабытнанги устанавливают причины пожара, унесшего две жизни

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Теги: Лабытнанги, пожар, смерть, СКР, проверка



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