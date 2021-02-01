Суд рассмотрит апелляцию "Уральских пельменей" по спору с Нетиевским в начале марта

Стала известна дата рассмотрения апелляции артистов "Уральских пельменей" по проигранному суду с бывшим директором команды Сергеем Нетиевским.

Напомним, в конце 2019 года Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Максим Ярица, Вячеслав Мясников и другие актеры шоу подали иск к Нетиевскому. Сумма требований по нему составила 1 млн рублей. Разбирательство длилось почти год. В декабре 2020-го Арбитражный суд Свердловской области принял решение полностью отказать "Уральским пельменям" в удовлетворении их исковых требований.

Сами артисты не согласились с таким вердиктом и подали жалобу в 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми.

Как сообщается в электронной картотеке суда, в конце минувшей недели она была принята к производству и назначена дата ее рассмотрения. Заседание состоится 4 марта этого года.

Это уже не первый суд между актерами и их экс-директором. В 2019 году "Уральские пельмени" выиграли у Сергея Нетиевского многолетний спор из-за телепрограмм команды.