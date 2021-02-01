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Политика За рубежом
Переворот в Мьянме 01.02.2020 (2021) | Фото: myanmar-now.org

В Мьянме произошёл государственный переворот

Военные Мьянмы объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год и заявили о том, что на это время берут власть в свои руки. Они недовольны итогами недавно прошедших в стране выборов — подконтрольная армии партия потерпела поражение. По версии проигравших, в списках избирателей было допущено множество ошибок, но избирком отказался пересматривать итоги голосования.

По подконтрольному военным телеканалу было объявлено о задержании государственного советника Аун Сан Су Чжи и других высокопоставленных чиновников. Задержания произошли вскоре после полуночи, всего за несколько часов до первого заседания недавно избранного парламента. Исполняющим обязанности президента был назначен бывший генерал Мьит Шве, до этого занимавший пост вице-президента, который вскоре передал всю полноту государственной власти главнокомандующему Мин Аун Хлайну. Интересно, что в конце января он встречался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, который посетил Мьянму с официальным визитом.

По информации портала Myanmar Now, военные заняли государственные телевизионные станции в столице Нейпьидо и Янгоне — крупнейшем городе страны, а также радиостанцию, принадлежащую муниципальному руководству Янгона, а мэрию оцепили солдаты. Утром после переворота по всей стране начались отключения интернета.

Переворот в Мьянме 01.02.2020(2021)|Фото: myanmar-now.org

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В Мьянме произошёл государственный переворот

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Теги: Мьянма, переворот



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