01 Февраля 2021
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Происшествия Челябинская область
ОМОН, задержание, митинг (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске на несанкционированном шествии были задержаны 128 человек

В Челябинске на несанкционированном шествии 31 января были задержаны 128 человек, из них 16 – несовершеннолетние. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко, передает корреспондент Накануне.RU.

По мнению омбудсмена, особенностью мероприятия стало более агрессивное поведение активных участников, откровенные провокации, хайп. При этом, по ее словам, в акции принимала участие именно молодёжь - лет до 25.

Напомним, 31 января в Челябинске прошла не согласованная акция сторонников Навального в Челябинске.

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В Челябинске на несанкционированном шествии были задержаны 128 человек

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Теги: шествие, акция, задержания, полиция,



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