В Челябинске на несанкционированном шествии были задержаны 128 человек

В Челябинске на несанкционированном шествии 31 января были задержаны 128 человек, из них 16 – несовершеннолетние. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко, передает корреспондент Накануне.RU.

По мнению омбудсмена, особенностью мероприятия стало более агрессивное поведение активных участников, откровенные провокации, хайп. При этом, по ее словам, в акции принимала участие именно молодёжь - лет до 25.

Напомним, 31 января в Челябинске прошла не согласованная акция сторонников Навального в Челябинске.