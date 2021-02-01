Зюганов назначил на 23 февраля всероссийскую акцию протеста коммунистов

Геннадий Зюганов объявил о своей, отдельной акции протеста. Коммунисты проведут ее 23 февраля (выходной вторник).

"В митингах по всей стране примут участие наши союзники из Народного лево-патриотического фронта", - анонсировал председатель КПРФ.

Он отметил, что его партия выступает "за осмысленный и конструктивный протест, основанный на реальной программе развития".

"Только КПРФ предлагает альтернативный курс развития на основе социалистических принципов и в интересах трудящихся, а не олигархов. Для этого у нас есть социально-экономическая программа, принятая на Орловском экономическом форуме", - пишет лидер коммунистов в своем Telegram-канале.

Он напомнил об инициативах партии в экономике, образовании и поиске выхода из постковидного кризиса. Поддерживать партию он призвал "мирно, достойно и организованно".

На прошлой неделе Зюганов едва ли не громче всех критиковал деятельность Алексея Навального и его сторонников. Оппозиционера, вернувшегося из Германии, он назвал "Гапоном номер два".