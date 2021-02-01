Экс-директор Коммерсантъ-Урал официально вступил в должность вице-мэра Екатеринбурга

Бывший генеральный директор издательского дома "Коммерсантъ-Урал" Сергей Плахотин официально вступил в должность вице-мэра по связям с общественностью администрации Екатеринбурга. Об этом Накануне.RU сообщили в мэрии уральской столицы.

Напомним, что информация о переходе Плахотина в администрацию города появилась еще 29 января. Однако кадровое решение вступило в силу только сегодня. На своем посту он заменил Екатерину Куземка.

Сергей Плахотин окончил УПИ по специальности "инженер-металлург", а также Уральскую академию госслужбы по специальности "юриспруденция". Работал в Институте металлов РАН, был депутатом заксобрания Свердловской области, заместителем директора УГМК по общим вопросам. В 2012 г. был назначен гендиректором "Коммерсантъ-Урал".